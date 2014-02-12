В Канаде родителями малыша впервые признаны три человека

Это стало возможным после вступления в силу нового семейного кодекса, позволяющего регистрировать до четырех родителей.

Теперь у трехмесячной малышки Деллы Вулф Кангро Уайли Ричардс трое родителей — это лесбийская пара и их друг.

Даниэлль Уайли и ее супруга Анна Ричардс решив завести ребенка, столкнулись с очевидно для такого рода парой проблемой. Однако они решили отказаться от анонимного донорства спермы. Матери Деллы Вулф заявили, что хотели, чтобы у их ребенка был настоящий отец.

Мы обе с самого начала хотели, чтобы у нашего ребенка был настоящий отец, который бы участвовал в воспитании наравне с нами, — говорит Уайли. — Я знаю, что многие другие лесбийские пары не хотят этого, а, наоборот, стремятся к анонимному донору

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Теперь в свидетельстве о рождении девочки из Ванкувера значится три родителя - матери Даниэлль Уайли и Анна Ричардс, и отец Шон Кангро.