В России появился Opel Mokka с дизельным мотором
12 февраля 2014, 06:28ОбществоРОман БОТов
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На российском рынке появился оснащенный дизельным мотором кроссовер Opel Mokka. Вседорожник получил 1,7-литровый агрегат на «тяжелом топливе», отдача которого составляет 130 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Дизельный мотор предлагается только для топовой версии Mokka. В перечень ее оборудования входят 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, MP3-аудиосистема, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также электростеклоподъемники всех дверей.
Стоимость дизельной версии Opel Mokka составляет 995 тысяч 900 рублей.
Вседорожник также предлагается на российском рынке с бензиновым атмосферным мотором 1.8 и турбированным 1.4. Отдача обоих составляет 140 лошадиных сил. Наиболее доступная модификация Mokka оценена в 755 тысяч рублей.
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