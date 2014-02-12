В России появился Opel Mokka с дизельным мотором

Дизельный мотор предлагается только для топовой версии Mokka. В перечень ее оборудования входят 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, MP3-аудиосистема, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также электростеклоподъемники всех дверей.