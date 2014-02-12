Замена масла и диагностика автомобиля со скидкой

Уважаемые владельцы автомобилей SKODA!

В нашем сервисном центре специально для вас действует очень выгодное предложение.

При замене масла в подарок вы получаете работы по замене и масляный фильтр, но это еще не все! Также вы сможете продиагностировать свой автомобиль всего за 899* рублей!

Что включает в себя диагностический пакет:

1. Диагностика двигателя(считывание кодов неисправности, опрос памяти событий);

2. Проверка ремня ГРМ;

3. Проверка приводного ремня (поликлинового);

4. Проверка днища на предмет повреждения;

5. Проверка амортизационных стоек (вибростенд);

6. Проверка свечей зажигания.

Но и это еще не все! После прохождения обслуживания вы получите подарок от нашего партнера Castrol - влажные салфетки, а если сумма заказ-наряда превысит 5 000 рублей - пылесос!

Запись по многоканальному телефону: (3435) 471-201, подробности акции у мастеров-консультантов.



Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил, на Черноисточинском шоссе, 68/1!

Ежедневно: с 9:00 до 21:00

* Акция действует для автомобилей старше двух лет