Замена масла и диагностика автомобиля со скидкой
Уважаемые владельцы автомобилей SKODA! В нашем сервисном центре специально для вас действует очень выгодное предложение.
Уважаемые владельцы автомобилей SKODA!
В нашем сервисном центре специально для вас действует очень выгодное предложение.
При замене масла в подарок вы получаете работы по замене и масляный фильтр, но это еще не все! Также вы сможете продиагностировать свой автомобиль всего за 899* рублей!
Что включает в себя диагностический пакет:
1. Диагностика двигателя(считывание кодов неисправности, опрос памяти событий);
2. Проверка ремня ГРМ;
3. Проверка приводного ремня (поликлинового);
4. Проверка днища на предмет повреждения;
5. Проверка амортизационных стоек (вибростенд);
6. Проверка свечей зажигания.
Но и это еще не все! После прохождения обслуживания вы получите подарок от нашего партнера Castrol - влажные салфетки, а если сумма заказ-наряда превысит 5 000 рублей - пылесос!
Запись по многоканальному телефону: (3435) 471-201, подробности акции у мастеров-консультантов.
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил, на Черноисточинском шоссе, 68/1!
Ежедневно: с 9:00 до 21:00
* Акция действует для автомобилей старше двух лет
** Сроки проведения акции: 29.01.14-28.02.2014