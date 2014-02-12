Жители Екатеринбурга смогут полюбоваться на легендарные тагильские подносы (ФОТО)

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию свердловской области в Центре традиционной культуры Среднего Урала, открылась выставка «Народные художественные промыслы Свердловской области – 80 лет славных традиций», на которую были направлены 18 тагильских подносов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Это экспонаты 1920-х-1980-х годов, которые наглядно показывают историю развития лаковой росписи по металлу в XX веке. Среди них большое место занимают изделия артели «Металлист» 1930-х годов и авторские подносы 1980-х годов. Выставка в Центре традиционной культуры Среднего Урала будет работать до апреля.