Жители Екатеринбурга смогут полюбоваться на легендарные тагильские подносы (ФОТО)
12 февраля 2014, 11:05Общество
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Возможность увидеть тагильские подносы получили екатеринбуржцы.
В рамках мероприятий, посвященных 80-летию свердловской области в Центре традиционной культуры Среднего Урала, открылась выставка «Народные художественные промыслы Свердловской области – 80 лет славных традиций», на которую были направлены 18 тагильских подносов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Это экспонаты 1920-х-1980-х годов, которые наглядно показывают историю развития лаковой росписи по металлу в XX веке. Среди них большое место занимают изделия артели «Металлист» 1930-х годов и авторские подносы 1980-х годов. Выставка в Центре традиционной культуры Среднего Урала будет работать до апреля.
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Фотографии предоставлены отделом информации музея-заповедника
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