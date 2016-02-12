21 молодой ученый был награжден премией губернатора Свердловской области за достижения в науке
Церемонию награждения провели 11 февраля в УрФУ.
21 ученый получил Премию губернатора Свердловской области за различные достижения в науке. Награды выдавались за успехи в 20 научных областях.
Каждый лауреат получил премию размером в 200 тысяч рублей. Церемонию награждения ученых провели в УрФУ. Награды вручал лично глава Минпромнауки.
За 12 лет эту премию получили 192 молодых ученых. Тогда сумма награды составляла 100 тысяч рублей. Но с 2014 года она выросла в два раза.
Напомним, что были названы 37 претендентов на получение премии губернатора в области искусства и литературы.
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