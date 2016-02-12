Администрация Полевского возьмет под охрану городские памятники Героям войны
12 февраля 2016, 14:30Общество
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Такое требование выдвинула прокуратура.
В Полевском прокуратурой была проведена проверка исполнения закона о защите памятников Героям войны. В ходе неё было установлено, что у 5 таких объектов нет собственника.
За памятниками никто не следил и не охранял. Была высока вероятность, что вскоре они просто исчезнуть.
В связи со сделанными выводами, прокуратура г. Полевской направила иск в суд. По мнению ее сотрудников, муниципалитет обязан следить за состоянием объектов культурного значения. Он должен быть признан собственником 5 памятников Героям Войны
Суд принял решение в пользу прокуратуры. Администрация Полевского подала апелляцию, однако жалоба не была удовлетворена.
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