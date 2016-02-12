ЕВРАЗ не намерен изменять своё решение о сносе буддийского монастыря на горе Качканар

В разосланном корпорацией пресс-релизе обращается внимание на то, что нахождение постройки на территории месторождения незаконно.

Строения на горе Качканар находятся непосредственно на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд. По закону РФ на территории месторождения любая застройка, а также проживание людей запрещены, так как это небезопасно. Данный вопрос находится в зоне ответственности органов государственной власти.

ЕВРАЗ указывает на то, что разработка этого месторождения крайне важна для существования добывающего предприятия Качканара.

В настоящее время на КГОКе готовится проект вскрытия Собственно-Качканарского месторождения, призванный восполнить выбывающие мощности Гусевогорского месторождения. Как только все необходимые подготовительные процедуры будут пройдены, на предприятии приступят к полевому этапу работ.

Единственное, что ЕВРАЗ может сделать для обитателей буддийского храма, это помочь с переездом.

Комбинат готов рассмотреть возможность оказания помощи буддистам при переезде, но данный вопрос нужно обсуждать совместно с администрацией города и самими буддистами, при условии соответствующего обращения.

Буддисты не хотят переезжать, потому что уверены — это самое лучшее место для их религиозных обрядов и практик. В своей петиции президент буддийской организации говорит о том, что в 2002 году монахи пытались получить эту землю в свою собственность. Тогда им отказали, но сообщили, что никаких полезных ископаемых под испрашиваемыми землями нет.

Тем не менее, так как закон полностью на стороне ЕВРАЗа, то можно с почти полной уверенностью говорить о том, что это религиозное строение скоро будет уничтожено.