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ЕВРАЗ не намерен изменять своё решение о сносе буддийского монастыря на горе Качканар
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ не намерен изменять своё решение о сносе буддийского монастыря на горе Качканар

12 февраля 2016, 11:50ОбществоДенис Таратонов
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