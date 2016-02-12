Топ небанальных мобильных подарков к 14, 23 февраля и 8 марта
В преддверии Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» составил рейтинг мобильных гаджетов и аксессуаров, которые смогут стать оригинальной заменой привычным презентам по аналогичной цене.
Впереди три приятных праздника, в которые хочется порадовать любимых. Порой при планировании покупок люди думают, что приобретение мобильных гаджетов и аксессуаров ударит по их кошельку. Для того чтобы развенчать этот миф, а также помочь свердловчанам выбрать оригинальные и при этом полезные подарки по привлекательной цене, мы составили топ выгодных мобильных презентов для мужчин и женщин отмечает руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Топ небанальных мобильных подарков для мужчин
Топ небанальных мобильных подарков для женщин
Самой популярной покупкой 2015 года в России, согласно данным опроса, стал мобильный телефон. Более пяти лет доля приобретаемых гаджетов неизменно растет. В наступившем году ассортимент оборудования и аксессуаров расширился, а цены стали выгоднее. Оптимальным дополнением к смартфону станет один из тарифов «Все включено» с комфортным объемом минут, сообщений и интернета.
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