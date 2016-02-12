Топ небанальных мобильных подарков к 14, 23 февраля и 8 марта

Впереди три приятных праздника, в которые хочется порадовать любимых. Порой при планировании покупок люди думают, что приобретение мобильных гаджетов и аксессуаров ударит по их кошельку. Для того чтобы развенчать этот миф, а также помочь свердловчанам выбрать оригинальные и при этом полезные подарки по привлекательной цене, мы составили топ выгодных мобильных презентов для мужчин и женщин отмечает руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.