В Екатеринбурге был запущен телефон вызова экстренных служб «112»
12 февраля 2016, 15:30Общество
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Теперь не придется думать, куда позвонить сначала в случае ЧП.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня открылся центр по обработке экстренных вызовов в Екатеринбурге. С этого дня для вызова той или иной спецслужбы достаточно набрать номер «112».
Принимать звонки будут операторы, которые будут отправлять запросы в соответствующие службы экстренной помощи. В данный момент работает 16 операторов из 19.
В данный момент проходят последние подготовки для улучшения работы системы, устанавливается оборудование в экстренных службах Екатеринбурга.
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