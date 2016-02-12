В Екатеринбурге был запущен телефон вызова экстренных служб «112»

Сегодня открылся центр по обработке экстренных вызовов в Екатеринбурге. С этого дня для вызова той или иной спецслужбы достаточно набрать номер «112».

Принимать звонки будут операторы, которые будут отправлять запросы в соответствующие службы экстренной помощи. В данный момент работает 16 операторов из 19.

В данный момент проходят последние подготовки для улучшения работы системы, устанавливается оборудование в экстренных службах Екатеринбурга.