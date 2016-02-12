В Нижнем Тагиле пешеходные переходы Красного Камня всё ещё покрыты наледью. Дорожные службы обещают её убрать (ФОТО)
Активисты общественного движения «Тагил без ям» продолжают контролировать качество уборки снега с дорог Нижнего Тагила . Напомним, ранее общественники нашли ряд проблем по уборке снега на Тагилстрое. Сегодня они проверили улицы Красного Камня.
Жители Красного Камня хорошо знают, какая картина открылась глазам активистов. Это наледь на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, а также снежные валы.
На фотографиях хорошо видно, во что превратились подходы к дорожному полотну на пешеходных переходах. Конечно, люди соблюдают осторожность, но кто из нас не поскальзывался в подобных местах? А для тех, кому тяжело ходить, серьёзным испытанием оказывается преодоление этой «полосы препятствий».
Фото: ОД «Тагил без ям»
Расчисткой улиц на Красном Камне занимается МУП «Тагилдорстрой». Активисты отмечают, что работа идет:
Во время объезда увидел, что техника работает, пешеходные переходы и остановки расчищают. Обещали все устранить в ближайшее время рассказал Никита Чапурин, председатель общества.
Результаты работы дорожной службы жители Красного Камня должны оценить уже к вечеру.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru