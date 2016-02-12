В Нижнем Тагиле пешеходные переходы Красного Камня всё ещё покрыты наледью. Дорожные службы обещают её убрать (ФОТО)

Жители Красного Камня хорошо знают, какая картина открылась глазам активистов. Это наледь на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, а также снежные валы.

На фотографиях хорошо видно, во что превратились подходы к дорожному полотну на пешеходных переходах. Конечно, люди соблюдают осторожность, но кто из нас не поскальзывался в подобных местах? А для тех, кому тяжело ходить, серьёзным испытанием оказывается преодоление этой «полосы препятствий».