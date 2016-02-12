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В Нижнем Тагиле прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ (ФОТО, ВИДЕО)

12 февраля 2016, 19:45ОбществоАлександра Логинова
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