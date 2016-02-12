В Нижнем Тагиле прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ (ФОТО, ВИДЕО)

Известно, что данное событие не было полностью законным. Несмотря на своевременное оповещение властей о митинге, организаторы не учли, что место акции находится на территории близ учебного заведения. По данным редакции, об этом нарушении Илью Коровина уведомили еще 3 февраля. Однако сам общественник заявил, что впервые об этом слышит.

Так или иначе, но митинг состоялся. По прогнозам организатора Ильи Коровина, более известного в городе как Илiя Тагильчанинъ, на митинге ожидалось порядка 700 человек.

По факту на мероприятие пришло порядка 150-200 человек. Возможно, сказалась и прохладная ветреная погода.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с несколькими участниками о причинах присутствия на этом событии.

Я вообще шел мимо, просто увидел толпу, решил остановиться и послушать рассказал редакции TagilCity.ru работник УВЗ Алексей.

Приглашения на данное мероприятие в виде листовок раздавали добровольцы, однако сами заводчане мало что слышали о событии.

В цехе никто не знал, никаких листовок не было и никто нас не агитировал делится Алексей.

Примечательно, что обычных для таких событий запретов посещать митинг тоже не было. Однако это не сказалось на численности митинга в положительную сторону, да и множество прохожих, идущих со стороны проходной УВЗ не присоединялись к слушателям активистов.

Илья Коровин, организатор события, посетовал, что на мероприятии не было представителей руководства УВЗ.

Олег Сиенко вчера отмечал 50-летие, дай бог ему здоровья. Но он же не в Тагиле даже! -- возмутился митингующий тем, что почетный гражданин города, руководящий градообразующим предприятием, работает не в городе.

Представитель одной из партий, выступавший на митинге, упомянул, что депутат от этой партии, к сожалению, прибыть не смог, однако передавал всем тагильчанам слова поддержки.

Среди зрителей (а митингующими, по сути, были только сами выступавшие) присутствовал Андрей Петров, председатель ОД "Чистый город". Также в числе присутствующих был замечен Игорь Пашков, руководитель клуба бардов Уралвагонзавода и номинант премии "Человек года 2014".

С трибуны озвучивались обвинения в адрес слишком много зарабатывающих олигархов, было и предложение к правящей партии - уступить место партиям, которые смогут обеспечить работой всех жителей страны.

Выдержки из выступлений читатели могут посмотреть на следующем видео.

Повлияет ли данным митинг на судьбу тех, кого на УВЗ запланировали уволить, неизвестно. Но известно, что те, кого планируют сократить, уже об этом оповещены.