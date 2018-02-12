4 500 домов в Тавде остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
В городе Тавда Свердловской области в минувшие выходные произошла серьезная коммунальная авария. В результате ЧП без холодного водоснабжения остались порядка 4 500 домов, а также семь социально важных объектов.
По официальным данным главного управления МЧС по региону, произошел прорыв трубопровода диаметром 60 сантиметров. Без холодной воды остались 4 322 частных дома и ещё 234 многоквартирных.
От холодного водоснабжения были временно отключены два здания, в которых располагаются социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, а также детский оздоровительный лагерь «Родничок», роддом, противотуберкулезный диспансер, детская и центральная районная больницы.
Мэрия Тавды организовала обеспечение населения питьевой и технической водой.
В ликвидации аварии участвовали 23 человека и 8 единиц спецтехники в составе аварийно-восстановительной бригады. Кроме того, на месте коммунальной аварии дежурила оперативная группа МЧС.
В администрации города был создан штаб для ликвидации последствий аварии. В заседании приняли участие ответственные лица, передает издание «Областная газета».
Напомним, днём ранее в Екатеринбурге произошла серьёзная коммунальная авария, которая стала причиной потопа в центре города.
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