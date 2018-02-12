Голосование за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле будет в день выборов 18 марта

Среди планов строительства арт-объектов города возможно определиться с очередностью строительства и выполнения работ на заявленных территориях. Очередность определится количеством голосов, которые будут поданы.

В перспективе – проголосовать за приоритетные общественные территории и дворы будет возможным в помещениях учреждений, где будут расположены избирательные участки.

Я объезжаю все избирательные участки, мы обсуждаем с коллегами, как это лучше будет организовать, чтобы жители Нижнего Тагила смогли увидеть и высказать свое мнение. Как будет происходить это голосование – мы еще проинформируем. Не на территории избирательных участков, но в здании, где будут проходить выборы, будет возможность высказаться по общественным территориям и по дворам сообщил Глава города Сергей Носов.

Для упрощения процедуры голосования за тот или иной объект планируется привлечь волонтеров.

Процедура должна быть максимально упрощена, понятно, что должны быть волонтеры, которые будут рассказывать и показывать. Это могут быть жители самих дворов, потому что они более заинтересованы, и с точки зрения ознакомления и представления проекта пояснил мэр.

Среди общественных территорий наиболее высокое количество баллов в летнем конкурсном отборе набрали 2 объекта, парк «Народный» и «Пионерский» сквер. Именно эти городские территории будут благоустроены в 2018 году. Также в планах реализация проектов по благоустройству парка на Руднике им. 3 Интернационала, парк на Пихтовых горах, благоустройство территории Муринских прудов на ГГМ и пос. Горбуново.

Именно в прошлом году мы увидели с вами, что из парка «Народный» можно и нужно сделать прекрасное место для отдыха. Поэтому проектирование и работа над ним продолжатся. Внимание горожан к этому месту было приковано. Мы сделали хороший проект и по скверу «Пионерский» в Дзержинском районе. Идет проектирование парка на Руднике им. 3 интернационала, ведется проектирование парка на Пихтовых горах. И в каждом месте есть своя особенность, есть свои исторические корни. Есть предложение по парку в районе Муринских прудов, на берегу пруда. У нас остался нереализованным проект по улице Захарова на Гальянке, и эта работа будет актуальна, мы должны закончить в этом году работу над сетями. То есть направлений очень много. Кстати, мы для Горбуново сделали неплохой эскизный проект, как можно восстановить и сам пруд в Горбуново и какой может быть территория. Я думаю, что все это интересно. И для нас важно – реализовать каждый проект. Но важно, и, я думаю, это будет справедливо, вопрос - что первым, что последним, -- поделился планами Сергей Носов.

Благоустройство дворов по федеральной программе рассчитано на 5 лет. Наиболее интересные проекты, которые ранее были представлены Администрации управляющими компаниями, планируется внедрять в первую очередь.

Дворами занимается сегодня главный архитектор и «Тагилгражданпроект», они также в цвете на бумажных носителях будут представлены. Мы ставим задачу каждому рассказал Сергей Носов.

На осуществление проектов по благоустройству в 2018 году планируется потратить 400 млн рублей. Заметим, в прошлом году на обустройство дворов, а также парков и скверов было потрачено порядка 120 млн рублей.

Мы планируем прохождение всех общественных работ, обсуждение и голосование. В конце марта мы будем выходить на контракты, но половина – это долгоиграющие контракты. Чтобы иметь определенный запас, чтобы люди видели - на какой год приходятся работы по их дворам и по общественным территориям. На прошлых выборах было где-то 63%, достаточно, больше половины взрослого населения от 18 лет приняли участие. И это то самое время, когда получить максимальное количество мнений граждан по всем вопросам: и по общественным территориям и по дворам подытожил Глава города.