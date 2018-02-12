Грамотные инженерные решения лягут в основу благоустройства дворов Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов пояснил, что в 2017 году разработка проектов по благоустройству дворов была поручена управляющим компаниям, из-за чего в ходе их реализации обнаруживались недоработки. Исправлять их приходилось в процессе ведения работ.

При этом решение о поручении создания проектов управляющим компаниям было принято согласно рекомендациям и правилам, которые поступали от вышестоящих органов.

В правилах не был учтен тот факт, что в одном дворе несколько домов, и каждый дом управляется отдельной УК. Когда развернули проекты компаний, в частности по благоустройству Красноармейской, 80, - то обнаружили что проект сделан вокруг одного дома. И когда мы это обнаружили, пришлось вносить изменения в реализацию программы уже по ходу. Особенно когда пошли люди с вопросами: «А как же мы? А почему мы в этом не участвуем?» объяснил глава города.

Кроме того, по словам Сергея Носова, проекты, которые предлагались управляющими компаниями, не были досконально продуманы. По мнению главы, они больше напоминали дизайнерские рисунки, в которых не учитывались все нюансы проведения работ по благоустройству. Глава считает, что разрабатывать подобные проекты должны профессиональные организации.

Проекты должны выполняться специалистами. И главное в этих проектах не только дизайн, а грамотные инженерные решения. Поэтому на реализацию всей программы на 5 лет есть поручение, по которому «Тагилгражданпроект» совместно с архитектурой и сетевыми организациями будет выполнять проекты. Чтобы мы точно знали, проводя изыскания, на какой глубине проходят кабели, чтобы придя на реализацию проекта мы не столкнулись с простоем и риском не провести благоустройство двора добавил Сергей Носов.