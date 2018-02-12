Коммунальщики Пышмы заплатят штраф за падение ребёнка в колодец

Вечером 21 июля 2017 года семилетний мальчик упал в открытый канализационный колодец, расположенный на улице Комсомольская в рабочем посёлке Пышма. В результате падения у ребёнка были зафиксированы ушибы и ссадины, а спустя какое-то время врачи диагностировали нарушение сна и заикание.

Следствие установило, что люк был прикрыт поддоном из деревянных материалов, который прилегал неплотно. Как сообщает «Областная газета», коммунальщики установили предупреждающие знаки только 23 июля, а крышка люка была установлена 25 июля по требованию прокуратуры.

Главе Пышминского района внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого глава МУП ПГО «Водоканалсервис» был привлечён к дисциплинарной ответственности. 12 февраля суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с коммунальной службы рабочего посёлка компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.