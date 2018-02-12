Пять жителей Екатеринбурга стали победителями конкурса «Лидеры России»

Во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» приняли участие 17,6 тыс. человек из Уральского федерального округа. Дошли до финала и стали победителями лишь девять. Среди них пять жителей Екатеринбурга, двое из Челябинска и двое из Тюмени.