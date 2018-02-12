Пять жителей Екатеринбурга стали победителями конкурса «Лидеры России»
12 февраля, 06:05Общество
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Всероссийский конкурс «Лидеры России» завершился в Сочи. Среди победителей девять представителей Уральского федерального округа, пятеро из которых – жители Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» приняли участие 17,6 тыс. человек из Уральского федерального округа. Дошли до финала и стали победителями лишь девять. Среди них пять жителей Екатеринбурга, двое из Челябинска и двое из Тюмени.
Как сообщает «Коммерсант», победители получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и помощь наставников из представителей власти и бизнеса. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что обратит внимание на участников, занявших места победителей, и рассмотрит вариант их стажировки в областном правительстве.
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