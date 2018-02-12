Сергей Носов: «Нужно ежегодно ремонтировать по одной школе в Нижнем Тагиле»

Глава Нижнего Тагила отметил, что строительство школы на Муринских прудах должно быть завершено к 1 сентября 2019 года. А капитальный ремонт школы № 56, где в начале января была установлена новая крыша, должен завершиться до 1 сентября 2018 года.

По мнению главы, важным аспектом является необходимость избавиться от обучения детей в остальных школах во вторую смену.

Запуск школ необходим, чтобы появились свободные места для возможности проведения капитального ремонта в остальных школах. Потому что сейчас дети учатся не только во вторую смену. 1 сентября 2019 года планируется запуск школы на Муринских прудах, а уже 1 сентября 2018 года и школы № 56 уточнил Сергей Носов.

Также Сергей Носов добавил, что в скором времени будет известно о порядке реализации президентской программы по строительству новых школ. Однако глава уверен, что появление школ не сможет решить всех существующих проблем: необходимо также проводить и капитальный ремонт в существующих образовательных учреждениях.

Помимо строительства, минимум по 1 школе капитально каждый год нужно ремонтировать. И на примере 56 школы мы постараемся показать, что это возможно заявил глава города.