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Сергей Носов: «Нужно восстановить систему искусственных прудов вокруг Нижнего Тагила»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Нужно восстановить систему искусственных прудов вокруг Нижнего Тагила»

12 февраля, 20:25Общество
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