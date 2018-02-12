Сергей Носов: «Нужно восстановить систему искусственных прудов вокруг Нижнего Тагила»

Проблема Черноисточинского водохранилища возникла не вчера и не позавчера, она возникла давно. И главная проблема Черноисточинска, а не самого водохранилища, в том, что в водоохранной зоне построено много коттеджей, работа очистных сооружений которых никак не регламентирована, и никто ее не проверял, к сожалению. И, наверное, не в нашей это компетенции, потому что вы сами знаете, что водоотвод - это прерогатива другого муниципального образования напомнил Сергей Носов.

А между тем, нежелательные постройки в этой зоне неоднократно становились предметом обсуждений, а местные жители жаловались на лошадей, которые паслись вблизи водохранилища. После того, как эта информация была обнародована, комиссия по вопросам экологической чистоты водоохранных зон начала готовить проект по сносу бань и конюшен с береговой линии.

Прерогатива министерства природных ресурсов - следить за этими вещами, за состоянием водоемов, потому что мы сегодня не принимаем решения ни по одному водоему: мы только спрашиваем, можно или нельзя. Например, нам приходилось спрашивать, можно или нельзя выносить набережную в сторону тагильского пруда. Наш проект проходил согласование в Тюмени, где расположено соответствующее учреждение, а решение дальше принимало министерство природных ресурсов Свердловской области.

Летом 2017 года Черноисточинский пруд покрылся зелеными водорослями, после чего ситуация повторилась и осенью. Сергей Носов прокомментировал эту ситуацию так:

То, что Черноисточинский пруд цветет, и очень сильно цветет, все видят и знают. А причин для этого много – я не специалист, не могу сказать, откуда там водоросли. Но вы знаете, когда в прошлом году опубликовали анализ, что такое вода в Черноисточинском пруду, наиболее сильные там строчки – продукты жизнедеятельности человека. Ведь хорошо помидоры растут на грядке, когда грядка снабжена навозом. То же самое происходит с водорослями в пруду.

С просьбой спасти «загнивающий» Черноисточинский пруд в генпрокуратуру обратился эколог из Нижнего Тагила. Сергей Носов также считает, что важно очистить и использовать водохранилище, а не искать альтернативные источники питьевой воды.

Если все-таки считать, что у нас другого варианта нет – Черноисточинский пруд это питьевой водоем для Нижнего Тагила, и не только для города, но и для Черноисточинска – то эту воду нужно чистить. На данный момент Нижний Тагил обеспечивается с двух водохранилищ – Верхне-Выйское и Черноисточинское. Сейчас мы получаем из Верхнее-Выйского неочищенную питьевую воду. Она отфильтрованная, но неочищенная, потому что очистные в Черноисточинске сейчас остановлены на ремонт. За год в отстойниках очистных в Черноисточинске получили такой осадок, который не получали за 10 лет, это о чем-то говорит. Опять же говорит о том, что водохранилище нужно лечить. Но еще раз повторю, это отдельная тема, не надо путать ЖКХ с природными ресурсами.

О модернизации в сфере водоснабжения в администрации говорили еще весной 2017 года: тогда в Нижнем Тагиле началась разработка концессионного соглашения по ремонту систем водоотведения и водоснабжения.

Есть закон о концессии, его надо понимать. И сегодня концессия включает в себя строительство станции водоподготовки и для Черноисточинска, и для Верхнее-Выйского. А также предложено построить на условиях концессии систему очистки стоков. Вы знаете, что наша западная система очистки не справляется. В наш водоем, не питьевой, но в наш водоем сбрасывается вода, в которой не все элементы соответствуют нормам. Мы стали с 2017 года регулярно публиковать данные анализов со всех сбросов, которые происходят. Вы можете сами судить об уровне загрязненности стоков.

Сергей Носов поделился особенностями финансирования в рамках соглашения и отметил, что не все необходимые работы можно будет с легкостью провести в условиях концессии.

К сожалению, пока не идет вопросов о модернизации водопроводов – наших труб по Нижнему Тагилу. Потому что по закону о концессии происходит порядок следующий: мы вместе с концессионерами должны сделать финансовую модель возврата инвестиций, который предусматривает 2 источника: тарифы и платежи населения. И если эти тарифы не обеспечивают возврат инвестиций, то эти обязанности берет на себя бюджет. И тарифы могут не вырасти вообще, или они могут расти в рамках инфляции. Тарифы будут расти в рамках того, как решит РЭК. А вот возврат недостающей суммы инвестиций будет обеспечиваться бюджетом. Поэтому не зря законом предусмотрено, что прежде, чем мы публикуем текст соглашения на концессию, разрешение дает губернатор Свердловской области после того, как профильные министерства согласятся с той финансовой моделью, которая предоставляется.

А также глава города отметил, что сейчас сложно определить объем средств, которые нужно будет потратить на ремонт водопроводов.

Пока не обследована вся система, пока не предложено решение менять трубы, используя современные технологии, трудно посчитать капитальные затраты и составить финансовую модель. Мы надеемся, что будет сделано такое обследование в течение 2018 года и мы будем понимать, по какой технологии и с какими затратами нужно будет делать большинство труб в Нижнем Тагиле. После этого мы будем знать затраты, сделаем финансовую модель. Однако тогда ее уже невозможно будет включить в существующее соглашение, необходима новая концессия.

В начале 2017 года в Нижнем Тагиле началось обсуждение работ по изысканиям подземных источников питьевой воды. На эти цели из областного бюджета было выделено 8,9 млн рублей.

Мы прекрасно знаем, что под Нижним Тагилом вода есть. Мы бурим скважины в нашем частном секторе. Но сколько там воды? Понимаете, одно дело, если скважина используется у человека на участке - это нормальное явление. Когда мы говорим о том, что это месторождение должно обеспечить целый город - это геологическое исследование. Это то же самое, как найти нефть или золото. Есть подтверждение, что чистая вода скоро будет дороже нефти.

Сергей Носов также рассказал и о том, насколько сложной является процедура по розыску подземных месторождений питьевой воды:

Дальше идет постановка на баланс, это очень серьезная и долгоиграющая процедура. Мы должны определить, что этой воды хватит не на год и не на 10 лет, а лет на 50. Не имея этих данных, говорить о какой-то концессии на подземные воды глупо. Потому что, если нет понимания запасов и затрат, не составишь финансовую модель для того, чтобы искать инвесторов. Говорят, вода есть, и не только возле Черноисточинска, она есть и в Дзержинском районе, надо искать, бурить, я согласен.

В конце беседы глава города вновь вернулся к вопросу с загрязнением Черноисточинского водохранилища и отметил, что пруд должен остаться главным источником водоснабжения для города.

Черноисточинское водохранилище не должно быть заброшено. Демидовы оставили нам систему искусственных водоемов в наследство. Вода крутила механизмы и обеспечивала жизнь городу. Если за это короткое время мы уделали эти водоемы, как бог черепашку, это не значит, что мы должны кинуться, бросить это все и заниматься подземными водами, думая, что они нас спасут. Не спасут при таком отношении к природным ресурсам. Я считаю правильным восстановить работоспособность Черноисточинского водохранилища, чтобы оно оставалось долгие годы главным источником водоснабжения Нижнего Тагила.

Сергей Носов уверен, что городу необходимо грамотно восстановить всю систему искусственных прудов, которые связаны между собой.

Мы не понимаем природу так, как ее понимали наши предшественники. А подземные воды оставим нашим потомкам на 22 век как стратегический резерв подвел итог Сергей Носов.