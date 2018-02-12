Собирающая деньги с людей жительница Зауралья заявила о взломе страницы в соцсети

Ольга намерена привлечь сотрудников прокуратуры, чтобы доказать, что ее страница в социальной сети «Вконтакте», с которой распространялась информация, была взломана злоумышленниками.

Через прокуратуру я все узнаю, кто взломал мою страничку вообще, и во всем буду разбираться, а на счета то, что мне приходило, это все переведено обратно. И карта заблокирована стала после того, как перевод ушел обратно! – пишет Ольга.

На просьбы редакции предоставить данные о своей невиновности, а также результат похода в прокуратуру, Ольга ответила, что пока ничего предоставить не может, но предоставит позже. Редакция планирует обратиться в прокуратуру сразу после того, как женщина подтвердит наличие заявление в надзорном ведомстве от нее. Это будет сделано для того, чтобы следить за ходом расследования взлома странички Ольги.

Напомним, что со страницы женщины запрашивались у людей деньги, которые были нужны «проверенной семье» для возведения нового дома после пожара. После того, как корреспондент TagilCity.ru выяснил, что снимки с пепелища сделаны в разных местах и годами ранее, а ЧП в селении, где проживает Ольга, не зарегистрирован в МЧС, женщина заблокировала общение с редакцией. Однако после публикации Колчина сама вышла на редакцию.

Позже выяснилось, что жительница зауральского села обращалась за помощью не только к отдельным гражданам, но и сетевым сообществам, занимающимся помощью нуждающимся. Так, в интернете появилась информация о том, что Ольга публиковала свою историю в популярном паблике «Гуманитарный склад. Тобольск». Руководство группы ее хорошо знает.

Могу сказать по опыту, что она не очень добросовестна. Мы ей неоднократно помогали. Она даже не предоставляла отчеты о том, куда девала деньги. После того, как я сказала ей, что не готовы больше помогать деньгами, она меня заблокировала. При этом моему заместителю она продолжает писать просьбы о деньгах. Говорит, что у нее кто-то умирает, кто-то в очередной раз заболел. Все время только: дайте, дайте, дайте рассказывает руководитель сообщества Мария Гребенюк.

Однако сама Колчина отрицает свои связи с сообществом.

Ну, я заходила и читала в группах, в которых я якобы состою, там это объявление. Я написала, что буду подавать в прокуратуру и сразу же пост этот удалили. Потом кто-то писал там анонимно, я написала там в комментариях, что даже если это написано анонимно, в прокуратуре вычислят кто это написал, и тоже потом этот пост удалили написала в редакцию Ольга.

По словам женщины, одна живет с мужем и ребенком и такую историю никогда ввязываться бы не стала.

Из прокуратуры Колчину, по ее словам, отправили в Сбербанк. Именно по карте этого банка проводились операции по переводу средств. После карту и вовсе заблокировали, утверждает Ольга. В банке, по утверждению женщины, ей предоставили несколько скриншотов с информацией о возможном интернет-мошенничестве (см. фото).

Завладеть вашими данными легко. Отдав всего лишь карту в кафе для расчетов, пока ее носят туда-сюда, все данные можно переписать среди прочего написано в одном из скриншотов, взятого с сайта «Лохотрона.нет».

В самом банке утверждают, что рассылкой подобных сообщений не занимаются. Тем более, взятых со сторонних сайтов, не имеющих отношения к финансовой организации. Зайдя на этот сайт, нетрудно убедиться,что к Сбербанку он действительно не имеет никакого отношения.

Банк не делает таких рассылок сообщили в Сбербанке.

Судя по другим скринам, которые сама Ольга активно публиковала в интернете, ей перечисляли незначительные суммы, по 200 , 500, 1000 и 2000 рублей. От администрации вышеупомянутого сообщества женщина получала иногда 500, а иногда и по 2000 рублей.

Напомним, что ранее Колчина иллюстрировала фотографиями историю о том, что ее дом сгорел и она с детьми осталась без средств к существованию. Редакция выяснила, что фотографии были взяты с других сайтов и публиковались ранее в 2012 и 2016 годах. В ответ на вопрос о том, зачем Ольга взяла чужие снимки, женщина обвинила корреспондента редакции в выдумках.

Точку в истории поставят специалисты прокуратуры, если женщина на самом деле обращалась к ним.