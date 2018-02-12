Создание туркластера на горе Белой обсудят власти региона в Нижнем Тагиле
12 февраля, 15:30Общество
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В поселке Уралец 13 февраля состоится совещание по вопросам создания туристского кластера на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая». Оно пройдет в рамках визита губернатора области в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 февраля в Нижнем Тагиле состоится обсуждение создания особой экономической зоны на территории горнолыжного курорта «Гора Белая». Ранее сообщалось о том, что идея о создании ОЭЗ вокруг спорткомплекса уже получила поддержку на федеральном уровне.
Совещание, посвященное перспективам развития туристского кластера, пройдет в рамках рабочего визита губернатора области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, сказано на официальном сайте губернатора.
В обсуждении будут участвовать члены администрации Нижнего Тагила и ГГО, представители региональных властей, эксперты и предприниматели. Ожидается, что в структуру ОЭЗ помимо самого спорткомплекса будут включены расположенные поблизости населенные пункты.
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