Создание туркластера на горе Белой обсудят власти региона в Нижнем Тагиле

13 февраля в Нижнем Тагиле состоится обсуждение создания особой экономической зоны на территории горнолыжного курорта «Гора Белая». Ранее сообщалось о том, что идея о создании ОЭЗ вокруг спорткомплекса уже получила поддержку на федеральном уровне.

Совещание, посвященное перспективам развития туристского кластера, пройдет в рамках рабочего визита губернатора области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, сказано на официальном сайте губернатора.

В обсуждении будут участвовать члены администрации Нижнего Тагила и ГГО, представители региональных властей, эксперты и предприниматели. Ожидается, что в структуру ОЭЗ помимо самого спорткомплекса будут включены расположенные поблизости населенные пункты.