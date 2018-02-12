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Создание туркластера на горе Белой обсудят власти региона в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Создание туркластера на горе Белой обсудят власти региона в Нижнем Тагиле

12 февраля, 15:30Общество
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