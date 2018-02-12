Сухоложские тренеры бассейна ответят за халатность в отношении ребёнка
Несчастный случай в бассейне Сухого Лога обернулся уголовным расследованием в отношении персонала спортивного комплекса.
В декабре 2017 года в бассейне Сухого Лога чуть не утонул несовершеннолетний ребёнок. В результате проверки местной прокуратуры были установлены лица, чьё халатное отношение едва не стоило мальчику жизни.
Следователи установили, в день происшествия в бассейне дежурили 2 тренера. В момент, когда ребёнок начал тонуть, их не оказалось поблизости – один из них покинул зону бассейна, второй смотрел в экран мобильного телефона. Также прокуратура установила, что с посетителями бассейна в тот день не провели инструктаж по технике безопасности.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в отношении сотрудников спортивного комплекса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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