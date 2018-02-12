Сухоложские тренеры бассейна ответят за халатность в отношении ребёнка

В декабре 2017 года в бассейне Сухого Лога чуть не утонул несовершеннолетний ребёнок . В результате проверки местной прокуратуры были установлены лица, чьё халатное отношение едва не стоило мальчику жизни.

Следователи установили, в день происшествия в бассейне дежурили 2 тренера. В момент, когда ребёнок начал тонуть, их не оказалось поблизости – один из них покинул зону бассейна, второй смотрел в экран мобильного телефона. Также прокуратура установила, что с посетителями бассейна в тот день не провели инструктаж по технике безопасности.