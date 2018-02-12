Зимние каникулы в школах России могут перенести ради горнолыжников

Вице-премьер отметил, что подобная практика широко применяется в странах Европы, где школьные каникулы начинаются с выпадением снега в Альпах. В России такие нововведения позволят развивать сеть туристических горнолыжных курортов Северного Кавказа. Хлопонин подчеркнул, что окончательного решения по созданию подобного графика каникул у правительства еще нет, передает «РБК» .

Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы заявил вице-премьер.