Зимние каникулы в школах России могут перенести ради горнолыжников
12 февраля, 10:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предложение o введении гибкого графика для школьных каникул, совпадающего с началом лыжного сезона, огласил вице-премьер Александр Хлопонин. Изменения в датах каникул позволит семьям запланировать отдых на горнолыжных курортах.
Вице-премьер отметил, что подобная практика широко применяется в странах Европы, где школьные каникулы начинаются с выпадением снега в Альпах. В России такие нововведения позволят развивать сеть туристических горнолыжных курортов Северного Кавказа. Хлопонин подчеркнул, что окончательного решения по созданию подобного графика каникул у правительства еще нет, передает «РБК».
Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы заявил вице-премьер.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей