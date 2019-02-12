Экс-глава «Уральской промышленной компании» отправится в колонию за мошенничество
12 февраля, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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Гендиректор ООО «Уральская промышленная компания» в Невьянске осужден за мошенничество на сумму более 4,5 млн рублей.
Подсудимый в 2016 году договорился о поставке металла на якобы открытую его компанией новую строительную площадку в Березовском. Доставить металл должно было ООО «Корус».
Поставщик организовал доставку 9 тонн лома меди, 6 тонн лома латуни, 3,8 тонны лома бронзы на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.
Полученный металл гендиректор ООО «Уральская промышленная компания» реализовал, не выплатив поставщику обещанных денег.
Суд приговорил обвиняемого к 2 годам 9 месяцам колонии, а также выплате 4,5 млн рублей компании-поставщику, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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