Губернатор Хабаровского края Фургал получит зарплату в 11,5 млн за год

Оппозиционное правительство края, возглавляемое Фургалом, вновь отличилось и спровоцировало волну негодования местных жителей.

Как сообщает transsibinfo.com, чиновники высказались против того, чтобы в Хабаровском крае, где доходы населения каждый день только падают, повышался МРОТ. При этом содержание главы Хабаровского края Сергея Фургала после всех доработок только увеличивается. Изначально в бюджете региона на 2019 год на эту цель было отведено 12,5 миллиона рублей, что вызвало возмущение журналистов и граждан, так как обозначенная сумма превысила даже расходы на содержание бывшего губернатора края, Вячеслава Шпорта.

В последней редакции бюджета расходы на содержание главы региона уменьшились до 11 миллионов 545 тысяч рублей. Выходит, что ежемесячная зарплата Фургала составил около 958 тысяч рублей. Местные жители отмечают, что губернатору такое вознаграждение не к лицу, учитывая его высказывание по поводу номинальности губернаторской зарплаты при наличии других доходов.

Как утверждал ранее тогда еще кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал, «если губернатор живет только на зарплату и не имеет иных доходов, уровень его вознаграждения должен быть достойным, соответствовать занимаемой должности, чтобы глава региона был обеспечен, а если у него есть доходы от семейного бизнеса или других источников, то зарплата должна быть номинальной».

Ранее сообщалось, что в декларации, представленной Сергеем Фургалом краевому избиркому на выборах губернатора, он сообщил, что владеет тремя участками земли (Хабаровский край, 1000 кв.м.; Московская область, 2500 кв.м.; Московская область, 2000 кв.м.); двумя жилыми домами (Хабаровский край, 328,1 кв.м.; Московская область, 627,2 кв.м.); двумя квартирами (Хабаровский край; 29,9 кв.м.; Приморский край; 76,9 кв.м.). Также он является собственником машины LEXUS, LX-570, 2016 года выпуска и имеет семь действующих счетов в банках.