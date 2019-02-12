Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Губернатор Хабаровского края Фургал получит зарплату в 11,5 млн за год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4+tadviser.ru

Губернатор Хабаровского края Фургал получит зарплату в 11,5 млн за год

12 февраля, 15:38ОбществоФото: http://tadviser.ru
Читайте
также
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?
Холодная медицина, горячие чиновники и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: конкурс короткометражек, Фрэнк Синатра и письма о Пушкине