Идея строительства храма Святой Екатерины прошла фильтр избиркома Екатеринбурга

В социальных сообществах Екатеринбурга появилась копия заключения от 11 февраля, согласно которому ходатайство местных активистов о проведении референдума по поводу строительства храма Святой Екатерины признано соответствующим требованиям закона. Одобрение избирательной комиссии идеи о строительстве храма удалось получить только со второго раза. Примечательно, что копию распространили в социальных сетях противники строительства.