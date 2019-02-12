Идея строительства храма Святой Екатерины прошла фильтр избиркома Екатеринбурга
12 февраля, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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Заявление екатеринбургских активистов о регистрации инициативной группы для проведения референдума по строительству собора Святой Екатерины прошло одобрение избирательной комиссии Екатеринбурга. Теперь одобрение должны выразить городские депутаты.
Сюжеты: Екатеринбург
В социальных сообществах Екатеринбурга появилась копия заключения от 11 февраля, согласно которому ходатайство местных активистов о проведении референдума по поводу строительства храма Святой Екатерины признано соответствующим требованиям закона. Одобрение избирательной комиссии идеи о строительстве храма удалось получить только со второго раза. Примечательно, что копию распространили в социальных сетях противники строительства.
26 февраля состоится заседание городской думы Екатеринбурга, на котором рассмотрят формулировки вопросов, выносимых на референдум. Во время общественных обсуждений проекта за строительство храма проголосовало 3300 горожан, против — 200 человек, сообщает URA.ru.
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