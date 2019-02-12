Комиссия по этике городской думы Екатеринбурга провела первое заседание

12 февраля начала работу комиссия по этике Екатеринбургской городской думы. В первую очередь депутаты избрали председателя комиссии, которым стала Анастасия Немец, представляющая партию «Единая Россия» а также её заместителя – члена фракции «Яблоко» Константина Киселёва. Основной состав сформирован по принципу «по человеку от фракции». Коммунистов будет представлять Олег Гордеев, «ЛДПР» Антон Гусев, «Справедливую Россию» Александр Караваев, от «Единой России» делегатом выбрана Ира Овчинникова.

Главным вопросом, который рассмотрела комиссия по этике, стало обращение депутата Елены Дерягиной. Она попросила коллег рассмотреть её выступление на заседании думской комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике от 6 февраля, которое вызвало резонанс в СМИ и общественности. Изучив стенограмму выступления, депутаты пришли к выводу, что высказывания Дерягиной полностью соответствует принципам депутатской этики и общепринятым этическим нормам, сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.