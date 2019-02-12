Конкурс на должность директора «Молодежного театра» объявлен в Нижнем Тагиле
12 февраля, 14:59ОбществоФото: TagilCity.ru
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Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение вакантной должности директора «Молодежного театра».
Сюжеты: Нижний Тагил
Потенциальный кандидат должен иметь высшее образование в сфере экономики, культуры, юриспруденции, искусства и педагогики. Либо техническое образование.
Соискатель должен знать нормативно-правовые акты РФ в области финансов, культуры и экономики, а также понимать технологию творческого процесса и разбираться в потенциальном репертуаре. Помимо этого соискателю нужно уметь работать с трудовыми договорами и разбираться в области авторского права, знать правила охраны труда и безопасности.
Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
- Личное заявление;
- Собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию.
Документы от соискателей принимаются по адресу ул. Горошникова, 56, кабинет 514. Последний день предоставления документов – 27 февраля 2019 года.
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