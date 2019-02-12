Конкурс на должность директора «Молодежного театра» объявлен в Нижнем Тагиле

Соискатель должен знать нормативно-правовые акты РФ в области финансов, культуры и экономики, а также понимать технологию творческого процесса и разбираться в потенциальном репертуаре. Помимо этого соискателю нужно уметь работать с трудовыми договорами и разбираться в области авторского права, знать правила охраны труда и безопасности.