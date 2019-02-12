Лошагин предложил 1,5 млн рублей родителям убитой модели из Нижнего Тагила

В слушании дела о судьбе имущества убитой модели Юлии Прокопьевой Дмитрий Лошагин предложил родителям убитой им девушки 1,5 млн рублей возмещения морального вреда в замен на отказ от материальных претензий. В частности, дело касается автомобиля Audi TT и кредита.

Как сообщил представитель родителей Юлии, они отказались от мирового соглашения, так как уверены, что суд не возложит на родителей убитой ее имущественные обязательства по кредиту, ровно как и откажет Лошагину в имущественных претензиях на половину автомобиля.