Лошагин предложил 1,5 млн рублей родителям убитой модели из Нижнего Тагила
Родители убитой модели из Нижнего Тагила отказались заключить мировое соглашение с Дмитрием Лошагиным.
В слушании дела о судьбе имущества убитой модели Юлии Прокопьевой Дмитрий Лошагин предложил родителям убитой им девушки 1,5 млн рублей возмещения морального вреда в замен на отказ от материальных претензий. В частности, дело касается автомобиля Audi TT и кредита.
Как сообщил представитель родителей Юлии, они отказались от мирового соглашения, так как уверены, что суд не возложит на родителей убитой ее имущественные обязательства по кредиту, ровно как и откажет Лошагину в имущественных претензиях на половину автомобиля.
12 февраля мать Юлии Прокопьевой заявила встречный иск о признании недействительным права Лошагина на половину транспортного средства. Она сказала, что машина была приобретена за счет личных средств Юлии после продажи ей ранее приобретенного автомобиля марки «Фиат», пишет Е1.