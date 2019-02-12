Министр обороны РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург 14 февраля
12 февраля, 15:37ОбществоФото: mil.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу может прибыть в Екатеринбург 14 февраля.
Сюжеты: Екатеринбург
В Свердловской области ожидается прибытие высшего руководства Вооруженных Сил РФ. В том числе сообщается, что Свердловскую область может посетить Сергей Шойгу. Визит связан с проведением на территории Свердловской области масштабных военных учений.
Сборы начались 12 февраля и продлятся несколько дней. Помимо Сергея Шойгу ожидаются командующий ЦВО Александр Лапин и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщают «Аргументы и Факты».
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