Нацпроект по строительству дорог в Нижнем Тагиле будет контролироваться депутатами

Национальный проект контролируется на разных уровнях. За реализацией следят общественные представители, органы власти, а в настоящий момент к контролю подключатся депутаты «Единой России».

На самом деле проект «Безопасные и качественные дороги» подразумевает различные виды контроля, в том числе общественного, так и со стороны депутатов. Национальный проект будет мониториться, мы ежемесячно докладываем, как идут работы. Будут разнообразные варианты контроля, какой именно выберут депутаты, это уже на их усмотрение, прокомментировал редакции TagilCity.ru инициативу партии помощник министра транспорта Свердловской области Давид Кричкер.

Кричкер предположил, что депутаты будут выезжать на объекты строительства. Также помощник министра отметил, что работы ведутся открыто, то есть любые общественные представители могут наблюдать за ходом реализации нацпроекта.

Все эти работы открытые, мы только приветствуем любые формы контроля за расходованием бюджетных средств. Чтобы те деньги, которые выделяются на ремонты, максимально эффективно расходовались, а работы выполнялись своевременно и качественно, сказал Давид Кричкер.

Министерство транспорта в рамках проекта является распорядителем бюджетных средств, которые выделены из федерального бюджета на «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» подразумевает капитальный ремонт более ста дорог Нижнего Тагила. Помимо этого, реконструкции подвергнутся тротуары. В 2019 году администрация города в рамках проекта планирует провести ремонт дорог на 21 участке.