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Не предоставляли квартиру: семья из Полевского четыре года проживала в аварийном доме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не предоставляли квартиру: семья из Полевского четыре года проживала в аварийном доме

12 февраля, 14:30ОбществоФото: pixabay.com
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