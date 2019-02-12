Не предоставляли квартиру: семья из Полевского четыре года проживала в аварийном доме

Прокуратура города Полевского обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета. Надзорное ведомство просило переселить семью из аварийного жилья.

Установлено, что в 2014 году дом, в котором проживала семья, был признан аварийным. Следственно, жители дома должны были быть расселены. Одна из семей имела квартиру по договору социального найма в указанном доме.

На момент прокурорской проверки было зафиксировано, что в доме поврежден фундамент, имеются дефекты стен, вызванные деформацией, трещины и разрушение штукатурки. Нахождение в аварийном здании могло быть опасно.

В связи с бездействием администрации Полевского прокуратура обратилась в суд. Суд постановил удовлетворить требования истца и предоставить семье право на получение жилья вне очереди.