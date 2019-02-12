Роспотребнадзор разрешил непривитым детям ходить в школу в Екатеринбурге
12 февраля, 22:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Управление Роспотребнадзора по региону разрешило школьникам Екатеринбурга посещать образовательные учреждения без наличия прививки от гриппа.
Сюжеты: Екатеринбург
Управление Роспотребнадзора направило в мэрию уральской столицы предложение об отмене ограничений на посещение ОУ обучающимися.
Данное решение связано с недовольством многих родителей детей. Они массового обращались в департамент образования. Среди екатеринбургских школьников 82% детей оказались непривитыми.
В настоящий момент уровень заболеваемости снизился, поэтому уроки школьники смогут посещать с 13 февраля, сообщает «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей