Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена

В 2003 году в центре Екатеринбурга был расстрелян предприниматель Ашот Григорян. Убийство заказал конкурент бизнесмена. Исполнитель был задержан лишь в 2016 году, его арестовали в связи с совершением других преступлений. Мужчина указал на заказчика убийства.