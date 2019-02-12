Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена
12 февраля, 20:47ОбществоФото: pixabay.com
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Верховный суд оставил в силе приговор двум свердловчанам, признанным виновными в заказном убийстве бизнесмена в Екатеринбурге. Заказчик и исполнитель сядут в тюрьму на 14 лет.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2003 году в центре Екатеринбурга был расстрелян предприниматель Ашот Григорян. Убийство заказал конкурент бизнесмена. Исполнитель был задержан лишь в 2016 году, его арестовали в связи с совершением других преступлений. Мужчина указал на заказчика убийства.
В 2018 году уголовное дело было рассмотрено присяжными. Оба обвиняемых получили по 14 лет тюрьмы. Сторона защиты подсудимых попыталась обжаловать приговор, однако Верховный суд оставил решение присяжных заседателей в силе, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
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