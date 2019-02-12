Свердловский Департамент госзакупок ищет «образованных умняшек» на место секретаря
12 февраля, 08:00ОбществоФото: Дарья Градович/ uralinform.ru
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Директору Департамента госзакупок Свердловской области потребовался новый секретарь. Ведущий специалист департамента Дарья Градович для поиска соискателя привлекла Instagram, Porsche Macan и дорогую шубу.
Сюжеты: Екатеринбург
Чтобы привлечь интерес кандидаток к вакансии Градович записала видео в салоне собственного автомобиля Porsche Macan, облачившись в дорогую шубу, и выложила его на своей странице в Instagram.
Девочки из Екатеринбурга, в департамент государственных закупок Свердловской области, где я работаю, требуется секретарь в приёмную руководителя. Поэтому, если ты образованная умняшка, коммуникабельная, доброжелательная и хочешь работать, напиши мне в директ,обратилась к подписчикам Дарья.
Также девушка отметила, что зарплата небольшая, но работа перспективная. В последующем сотрудницы с этого места уходят по отделам специалистами. На данный момент видео о поиске секретаря удалено со страницы Градович, сообщает «Уралинформбюро».
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Видео: Дарья Градович, uralinform.ru
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