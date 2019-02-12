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Свердловский Департамент госзакупок ищет «образованных умняшек» на место секретаря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2019 02 11 23 37 14

Свердловский Департамент госзакупок ищет «образованных умняшек» на место секретаря

12 февраля, 08:00ОбществоФото: Дарья Градович/ uralinform.ru
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