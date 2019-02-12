Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год

1 млрд рублей: банкротство ООО «Новая энергетика»

10 августа 2018 года в Свердловский Арбитражный суд поступило заявление от Межрайонной ФНС РФ №32. Ведомство просило признать ООО «Новая энергетика», которое занимается производством и распределением горячей воды, банкротом ввиду задолженности в 446,5 млн рублей, говорится в судебной документации на сайте арбитражного суда. После в суд поступило еще несколько заявлений от нескольких компаний о включении их в реестр требований кредиторов должника. В частности ООО «Новая энергетика» задолжало АО «Уралсвергаз», ООО «Энергосбыт Плюс», АО «Сбербанк», ОАО «МРСК Урала» и другим. Общая сумма долга составила около 1 млрд рублей.

На сегодняшний день процедура признания банкротства ООО «Новая энергетика» продолжается. Утверждена кандидатура временного управляющего Кирилла Зелютина, члена СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих». В 2018 году ООО «Новая энергетика» заключило контракты на общую сумму 25,7 млн рублей. Ранее руководителем компании, по данным ЕГЮРЛ, был Евгений Дюльдин, который является руководителем и соучредителем еще шести компаний, занимающихся производством металлоконструкций, поставкой продуктов, кондиционированием воздуха, техническим контролем. Все эти компании на сегодняшний день находятся в стадии банкротства.

1,3 млрд рублей: банкротство ОАО «Алапаевский металлургический завод»

Заявление о признании ОАО «АМЗ» несостоятельным в арбитражный суд подал индивидуальный предприниматель Михаил Дмитриев, занимающийся предоставлением финансовых услуг. Позже несколько компаний и учреждений также были включены в список кредиторов – налоговая служба, миграционная служба, АО «Энергосбыт-Плюс» и другие. Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами составила около 1,3 млрд рублей, сообщается на сайте арбитражного суда.

19 сентября 2018 года арбитражный суд постановил признать ОАО «АМЗ» банкротом и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 12 марта 2019 года. На место конкурсного управляющего назначен Ярослав Коробков, являющийся членом Ассоциация ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

ОАО «АМЗ» является дочерним предприятием ОАО «НОВАЭМ». Кроме Алапаевского металлургического завода в ОАО «НОВАЭМ» входит ООО «Моршанскхиммаш», которое также объявлено банкротом и находится в стадии ликвидации. По данным ЕГРЮЛ, генеральный директор завода – Михаил Швецов.

517 млн рублей: банкротство ОАО «Ювелиры Урала»

18 апреля 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ПАО «Бинбанк» о признании ОАО «Ювелиры Урала» банкротом. Сумма задолженности компании перед банком составляет 517 млн рублей.

27 сентября суд постановил признать требования ПАО «Бинбанк» о признании ОАО «Ювелиры Урала» несостоятельным (банкротом) обоснованными и ввести в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим ОАО назначен Александр Чувашев, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

ОАО «Ювелиры Урала» занималось производством ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Руководителем компании, по данным ЕГРЮЛ, являлась Светлана Язева. Кроме нее совладельцами были Валерия Язев и Валерия Язева.

ОАО «Ювелиры Урала» являлось головной компанией ООО «Кристалл», занимающейся управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В отношении ООО «Кристалл» также применена процедура банкротства.

686 млн рублей: банкротство ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров»

12 апреля 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ПАО «Сбербанк России» в лице Уральского банка о признании ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» банкротом. Сумма долга компании перед банком составила 169 млн рублей. Также в список кредиторов был включен ПАО «Бинбанк». Его требования – 517 млн рублей.

6 декабря суд постановил признать ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 6 июня 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Александр Чувашев, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий», сообщается на сайте арбитражного суда.

Деятельность ОАО «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» связана с созданием архитектурных объектов. Ранее генеральным директором организации, по данным ЕГРЮЛ, являлась Ксения Язева, а одним из совладельцев была Светлана Язева, руководитель ОАО «Ювелиры Урала».

299 млн рублей: банкротство ОАО «Технострой»

9 октября 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» о признании общества с ограниченной ответственностью «Технострой» несостоятельным (банкротом). Сумма долга ОАО, согласно судебным документам на сайте арбитражного суда, – 299 млн рублей.

4 декабря 2018 года арбитражный суд вынес решение признать требования заявителя ПАО «Примсоцбанк» о признании ОАО «Технострой» несостоятельным (банкротом) обоснованными и ввести в отношении должника процедуру банкротства – наблюдение. Временным управляющим назначен Георгий Коваль, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Деятельность ОАО «Технострой» – аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Директором компании, по данным реестра ЕГРЮЛ, был Игорь Плаксин, который является совладельцем нескольких жилищно-строительных кооперативов.

203,5 млн рублей: банкротство ООО «Энергетические силовые системы»

12 февраля 2018 года ПАО «Сбербанк» через систему «Мой Арбитр» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании ООО «Энерсис» несостоятельным (банкротом). Сумма задолженности ООО перед банком составила 203,5 млн рублей, сообщается в судебных документах на сайте арбитражного суда.

19 сентября 2018 года арбитражный суд вынес решение признать ООО «Энерсис» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначен Максим Чуваков, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Компания ООО «Энерсис» занималась строительством жилых и нежилых зданий. В 2011 году компания заключала контракты с администрацией Верхней Туры на выполнение работ по замене насоса КНС №4, замене теплосети, замена котла МДОУ №12, замена внутреннего коллектора на КНС №4. Общая сумма контрактов – 1,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно реестру ЕГРЮЛ, ранее руководителем ООО «Энерсис» был Владимир Беломоин. Сейчас он является руководителем двух компаний по оптовой торговле неспециализированными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

202 млн рублей: банкротство ООО «Беллеца»

26 ноября 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от ООО «РТ-Капитал» о признании ООО «Беллеца» несостоятельным (банкротом). Сумма долга ООО «Беллеца» составила 202 млн рублей.

29 января 2018 года арбитражный суд признал требования ООО «РТ-Капитал» о признании ООО «Беллеца» несостоятельным (банкротом) обоснованными и ввести в его отношении процедуру банкротства – наблюдение, сроком на 6 месяцев, сообщается в решении суда. Временным управляющим назначен Евгений Исаков.

Компания ООО «Беллеца» занималась оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров. Директором ООО, согласно выписке ЕГРЮЛ, был Игорь Алякин. Также он является генеральным директором двух компаний – по искусственному воспроизводству морских биоресурсов и оптовой торговле металлами.

192 млн рублей: банкротство ООО «Комэнергосервис»

13 июня 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от ООО «Рассвет» о признании ликвидируемого должника ООО «Комэнергосервис» несостоятельным (банкротом), ввиду задолженности 192 млн рублей, сообщается в судебных документах.

Арбитражный суд вынес постановление признать ликвидируемого должника ООО «Комэнергосервис» несостоятельным (банкротом) и открыть в его отношении конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 11 марта 2019 года. Конкурсным управляющим назначена Наталья Махова, члена Ассоциации «МСО ПАУ».

Деятельность ООО «Комэнергосервис» заключалась в обеспечение работоспособности котельных. Руководитель предприятия, который сейчас занимается его ликвидацией – Константин Ткач, являющийся совладельцем нескольких компаний по сбору и обработке сточных вод, сообщается в реестре ЕГРЮЛ.

189 млн рублей: банкротство ЗАО «БЕЛАГРОСНАБ»

30 марта 2018 года 2018 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ЗАО «ТД МТЗ» о признании ЗАО «БЕЛАГРОСНАБ» несостоятельным (банкротом). Сумма долга – 189 млн рублей.

24 сентября 2018 года суд постановил признать закрытое акционерное общество «БЕЛАГРОСНАБ» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 24 марта 2019 года. Конкурсным управляющим назначена Екатерина Хренова, член ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», сообщается на сайте арбитражного суда.

ЗАО «БЕЛАГРОСНАБ» занималось оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйств. Генеральным директором являлась Виктория Стацевичус, согласно реестру ЕГРЮЛ.

180 млн рублей: банкротство ООО «ЕВРА-ФКО»

11 октября 2018 года в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило заявление ПАО «АК Барс» Банк о признании ООО «ЕВРА-ФКО» несостоятельным (банкротом). Сумма задолженности компании перед банком – 180 млн рублей.

19 декабря арбитражный суд вынес решение признать заявление ПАО «АК Барс» Банк о признании ООО «ЕВРА-ФКО» несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести в отношении должника наблюдение. Временным управляющим назначен Раиль Ибрагимов, члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», сообщается на сайте арбитражного суда.

Компания ООО «ЕВРА-ФКО» занималась арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Директором компании, согласно реестру ЕГРЮЛ, была Ирина Другомилова. Также она является директором ООО «Грант», занимающимся арендой и лизингом контрольно-измерительной аппаратуры.

174 млн рублей: банкротство ООО «Группа компаний «Радуга»

13 сентября 2018 года в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило заявление от индивидуального предпринимателя Титова Владимира Васильевича о признании ООО «Группа компаний «Радуга» несостоятельным (банкротом) в связи с суммой задолженности 174 млн рублей.

29 ноября 2018 года арбитражный суд вынес решение признать заявление ИП Титова Владимира Васильевича о признании ООО «Группа компаний «Радуга» несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести в отношении должника процедуру банкротства – наблюдение. Временным управляющим назначен Вадим Шушунов, член Союза «МЦАУ».

ООО «Группа компаний «Радуга» осуществляла деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Генеральным директором был Александр Серебренников. Также он является владельцем благотворительного фонда и сети аптек.

169 млн рублей: банкротство ООО «Камышловский завод «Урализолятор»

12 апреля 2018 года ПАО «Сбербанк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Камышловский завод «Урализолятор» несостоятельным (банкротом). Сумма долга завода перед банком – 169 млн рублей.

26 сентября суд вынес решение признать ООО «Камышловский завод «Урализолятор» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком до 26 марта 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Вячеслав Хохлов, являющейся членом ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», сообщается на сайте арбитражного суда.

ООО «Камышловский завод «Урализолятор» занималось производством керамических изоляторов и изолирующей арматуры. По данным ЕГРЮЛ, владельцем предприятия была Александра Язева, которая сейчас является совладельцем ООО «Аркада», занимающейся неспециализированной оптовой торговлей.

164 млн рублей: банкротство ООО «Деловая недвижимость»

В арбитражный суд 7 марта 2018 года поступило заявление от АО «Газпромбанк» о признании ООО «Деловая недвижимость» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности в размере 164 млн рублей.

9 октября 2018 года суд постановил признать ООО «Деловая недвижимость» банкротом и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 9 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Игорь Сачев, член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих, сообщается на сайте арбитражного суда.

ООО «Деловая недвижимость» осуществляло деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором ООО, по данным реестра ЕГРЮЛ, была Надежда Плотицина, которая также признана банкротом.

133 млн рублей: банкротство ООО «Новоуральская энергосбытовая компания»

27 июля 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» о признании ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» несостоятельным (банкротом). Сумма задолженности составляла 133 млн рублей.

29 августа 2018 года от должника поступил отзыв заявления ввиду уплаты долга на сумму 184 млн рублей, превышающей размер задолженности, на которой основаны заявленные требования кредитора. В связи с этим арбитражный суд прекратил дело о банкротстве, сообщается на сайте суда.

ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» занимается поставкой электроэнергии. Директором организации, по данным ЕГРЮЛ, является Андрей Чекрыгин. В 2018 году компания заключила 41 контракт на 62 млн рублей.

108 млн рублей: банкротство ООО «Строительная компания – Евросторой»

10 июля 2018 года ООО «Банк «МБА-МОСКВА» через систему «Мой Арбитр» обратилось с заявлением о признании ООО «Строительная компания – Евросторой» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения, поскольку размер задолженности компании перед кредитором составляет 108 млн рублей.

10 сентября 2018 года арбитражный суд вынес решение заявление ООО «Банк «МБА-МОСКВА» признать обоснованным и ввести в отношении ООО «Строительная компания – Евросторой» процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Александр Никитин, сообщается на сайте арбитражного суда.