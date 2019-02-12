Турнир по гимнастике имени Ольги Глацких пройдет в Нижнем Тагиле 15–17 февраля
12 февраля, 17:08ОбществоФото: Страница Ольги Глацких в Инстаграм/instagram.com/p/BtvAlCKn6mn/
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Первенство города и турнир Олимпийской чемпионки «государство не просило вас рожать» Ольги Глацких пройдет с 15 по 17 февраля в ФОКе «Президентский».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Первенство Нижнего Тагила «Первые шаги» и турнир «Ты сможешь сам» скандальной чиновницы Ольги Глацких пройдет в городе. Торжественное открытие мероприятия состоится 15 февраля в 12:00.
Среди приглашенных – мэр города Владислав Пинаев, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и другие известные спортсмены Свердловской области.
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