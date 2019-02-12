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Турнир по гимнастике имени Ольги Глацких пройдет в Нижнем Тагиле 15–17 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турнир по гимнастике имени Ольги Глацких пройдет в Нижнем Тагиле 15–17 февраля

12 февраля, 17:08ОбществоФото: Страница Ольги Глацких в Инстаграм/instagram.com/p/BtvAlCKn6mn/
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