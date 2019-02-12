«Я не чиновник»: екатеринбурженка Глацких покинула пост и завела страницу в Инстаграм

Девушка завела страницу в Инстаграм, где сообщила, что покидает свой пост, чтобы заниматься общественной деятельностью.

И с сегодняшнего дня я не чиновник, а значит, могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут,написала Глацких на своей странице.

Также Ольга пояснила, что не первый раз меняет свою жизнь и не боится перемен.