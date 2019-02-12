«Я не чиновник»: екатеринбурженка Глацких покинула пост и завела страницу в Инстаграм
12 февраля, 10:10ОбществоФото: Страница Ольги Глацких в Инстаграм/instagram.com/p/BtvAlCKn6mn/
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Екатеринбургская чиновница Ольга Глацких, прославившаяся в результате заявления «правительство не просило вас рожать», покинула свой пост.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка завела страницу в Инстаграм, где сообщила, что покидает свой пост, чтобы заниматься общественной деятельностью.
И с сегодняшнего дня я не чиновник, а значит, могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут,написала Глацких на своей странице.
Также Ольга пояснила, что не первый раз меняет свою жизнь и не боится перемен.
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Глацких призвала своих подписчиков обращаться к ней. А также поблагодарила команду, с которой работала в Департаменте молодежной политики.
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