«Аленький цветочек» Нижнетагильского театра кукол покажут на международном фестивале
Сегодня, 17:04ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
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Спектакль «Аленький цветочек» Нижнетагильского театра кукол вошел в число участников Десятого Международного фестиваля «Театр кукол — без границ», сообщает пресс-служба театра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие пройдет в Москве под патронажем Министерства культуры Московской области, Союза Театральных Деятелей РФ и Московского государственного театра кукол. Ежегодно организаторы фестиваля отбирают оригинальные постановки российских театров и зарубежья.
«Аленький цветочек» необычен тем, что идет в формате моноспектакля — всех персонажей играет одна актриса.
Театр с удовольствием вновь примет участие в престижном культурном событии. В прошлом году зрители «Театра кукол – без границ» очень хорошо приняли нашу бэби-сказку «Большое путешествие маленькой тучки». В мае 2020-го удостоится чести побывать на фестивале новый спектакль «Аленький цветочек»,отметила директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Александровна Ткачева.
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