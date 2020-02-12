«Аленький цветочек» Нижнетагильского театра кукол покажут на международном фестивале

Мероприятие пройдет в Москве под патронажем Министерства культуры Московской области, Союза Театральных Деятелей РФ и Московского государственного театра кукол. Ежегодно организаторы фестиваля отбирают оригинальные постановки российских театров и зарубежья.

«Аленький цветочек» необычен тем, что идет в формате моноспектакля — всех персонажей играет одна актриса.

Театр с удовольствием вновь примет участие в престижном культурном событии. В прошлом году зрители «Театра кукол – без границ» очень хорошо приняли нашу бэби-сказку «Большое путешествие маленькой тучки». В мае 2020-го удостоится чести побывать на фестивале новый спектакль «Аленький цветочек»,отметила директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Александровна Ткачева.