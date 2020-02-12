ФСБ потребовала у интернет-сервисов доступ к перепискам россиян

Речь идет о нескольких сервисах, включенных в реестр операторов распространения информации. В частности, «Авито», RuTube, «Хабр». Согласно тексту письма, ФСБ потребовала предоставить круглосуточный удаленный доступ к информационной системе. Кроме того, силовики попросили дать возможность для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов.

Как пишет The Bell, некоторые сервисы ведут сотрудничество с ФСБ, а представителей сервисов, где не установили оборудование, приглашали на Лубянку для разъяснений.