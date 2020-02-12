ФСБ потребовала у интернет-сервисов доступ к перепискам россиян
Летом 2019 года ФСБ обратилась к крупным интернет-сервисам с требованием предоставить доступ к перепискам пользователей, сообщает «Медуза» со ссылкой на собственные источники, а также текст документа ведомства.
Речь идет о нескольких сервисах, включенных в реестр операторов распространения информации. В частности, «Авито», RuTube, «Хабр». Согласно тексту письма, ФСБ потребовала предоставить круглосуточный удаленный доступ к информационной системе. Кроме того, силовики попросили дать возможность для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов.
Как пишет The Bell, некоторые сервисы ведут сотрудничество с ФСБ, а представителей сервисов, где не установили оборудование, приглашали на Лубянку для разъяснений.
Реестр операторов распространения информации создан в 2015 году, в него входят свыше двух сотен сервисов. Отказ предоставить ключи шифрования является административным нарушением и наказывается штрафом до миллиона рублей. В случае отказа передачи спецслужбам ключей, по решению суда сервис может быть заблокирован.