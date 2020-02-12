«Катастрофа». Директор Среднеуральской птицефабрики прокомментировал закрытие

По словам Максимова, в случае закрытия без работы останутся 870 человек. Кроме того, если приостановить производство, то на следующий день погибнут сотни кур.

Если завтра мы остановим предприятие, произойдет экологическая катастрофа, птицы умрут,говорит Максимов.

Гендиректор сказал, что основной причиной закрытия являются жалобы местных жителей на запах помета. Он подтвердил, что предприятие получало предписания об устранении нарушений, необходимые меры принимались:

Мы полностью обновили пометохранилище, мы закрыли старую систему выброса паров с производства мясокостной муки, сейчас выбросов нет. Это был основной источник запаха.