Мэрия Краснотурьинска прокомментировала назначение экс-фсиновца директором детсада

Андрей Гайдуков, претендующий на должность заведующего детским садом № 44, прошел все необходимые конкурсные процедуры. Комиссией при рассмотрении его кандидатуры учитывалось наличие у претендента педагогического образования, а также имеющийся управленческий опыт. Одним из дополнительных факторов, принятых во внимание комиссией, стала тренерская работа Гайдукова с детской футбольной командой при местной спортивной школе «Маяк»,заявили TagilCity.ru в управлении образования Краснотурьинска.

По данным управления, Андрей Гайдуков был единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в конкурсе на замещение должности заведующего детским садом. Также там отметили, что обращений и вопросов от родителей, связанных с возможным назначением Гайдукова на пост заведующего дошкольным учреждением, не поступало. Помимо этого, по данным учредителя детского сада, на Гайдукова нет отрицательных характеристик со стороны его прежних работодателей. В настоящее время ведётся проверка документов соискателя. Прошлый руководитель дошкольного учреждения уволилась по собственному желанию.