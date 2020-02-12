На Урале по требованию суда МЧС эвакуирует работников птицефабрики

Из-за нарушения требований пожарной безопасности решением суда запрещена эксплуатация здания птицефабрики по адресу Среднеуральск, улица Советская, 110. В здании находятся промышленные объекты.

Здание будет опечатано до устранения всех нарушений. Производство временно приостановлено. Решение о возобновлении будет приниматься в судебном порядке.