На Урале по требованию суда МЧС эвакуирует работников птицефабрики
Сегодня, 13:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По требованию суда МЧС закрывает Среднеуральскую птицефабрику, в настоящий момент идет эвакуация сотрудников, сообщает «Новый день».
Из-за нарушения требований пожарной безопасности решением суда запрещена эксплуатация здания птицефабрики по адресу Среднеуральск, улица Советская, 110. В здании находятся промышленные объекты.
Здание будет опечатано до устранения всех нарушений. Производство временно приостановлено. Решение о возобновлении будет приниматься в судебном порядке.
Напомним, 30 января в Горноуральском агрокомплексе под Нижним Тагилом за ночь погибли несколько сотен свиней. Причиной смерти животных, по предварительным данным, стало отключение системы вентиляции и кондиционирования.
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