Социально значимые объекты Омской области получат быстрый интернет
Холдинг «ЭР-Телеком» проводит быстрый интернет в социально значимые объекты (СЗО) Омской области. Подключение реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который был создан для развития местного бизнеса и социнфраструктуры.
Gorod55.ru пишет, что проведение интернета осуществляют масштабные фирмы частного характера. Они выступают лидерами в сфере цифровизации. За счет нового механизма отбора, допускающего до конкурса всех желающих, правительство смогло сэкономить 25 млрд рублей (общее финансирование проекта — 50 млрд рублей). Помимо того, отсутствие монополиста обеспечило качественное совершенствование работ и применение опыта, накопленного «ЭР-Телеком» при работе в различных российских регионах.
Оператор занимает второе место в стране по общей сумме контрактов на подключение социально значимых объектов (12,9 млрд рублей), которые находятся в 13 регионах.
На цифровизацию Омской области из бюджета было выделено 1,5 млрд рублей. По прошествии 4 лет «ЭР-Телеком» проведет интернет в дома 90% региональных жителей. А в следующие 3 года высокоскоростной доступ планируется провести свыше чем в 1,7 тысячи социальных объектов.
Согласно имеющимся данным, за прошедший год «ЭР-Телеком» подключил к всемирной Сети 230 школ и университетов, 44 пожарных поста и 40 фельдшерско-акушерских пунктов.
По словам директора по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимира Романива, отвечающего в компании за цифровизацию регионов, после первого этапа проекта было подключено 26% от общего количества СЗО. Он надеется на завершение следующих двух этапов с опережением графика.
Наряду с тем оператор предложил провести интернет в труднодоступные населенные пункты с населением не менее 500 человек. В Омской области эта инициатива затронет примерно полмиллиона человек из 200 тысяч домов по всему региону и в значительной мере облегчит жизнь школьникам, сотрудникам полиции и медикам.
Эксперты «ЭР-Телеком» также предложили интегрировать интеллектуальные системы видеонаблюдения в людных местах. Таким образом будет улучшена безопасность.
Отмечается, что госконтракты предполагают несколько видов подключения, из которых самой быстрой считается волоконно-оптическая линия связи. За 2019 год «ЭР-Телеком» проложил на территории Омской области 416 километров оптоволокна, а в этом планирует улучшить показатели и провести 512 километров.