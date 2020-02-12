Строительство детских садов в Нижнем Тагиле проходит соответственно графику

Детсад на Уральском проспекте возводится с опережением заявленных сроков. По словам представителя подрядной организации, сейчас завершаются работы по строительству фундамента.

В дошкольному учреждении на Муринских прудах на следующей неделе начнется установка сантехники и финишное покрытие полов. На стенах третьего этажа уже появилось красочное панно, которое создали тагильские художники.

В микрорайоне «Запрудный» здание детского сада приобретает очертания законченного строения — строители продолжают кирпичную кладку.