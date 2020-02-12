Суд отменил решение о закрытии Среднеуральской птицефабрики

Завтра птицефабрику по решению суда должны были зарыть, однако руководство предприятия успело оспорить это решение.

Суд запретил эксплуатировать помещения фабрики в связи с выявленными МЧС нарушениями пожарной безопасности. Как рассказал Максим Максимов, птицефабрика будет работать в штатном режиме. Устранить недоставки руководство птицефабрики должно до 2 ноября 2020 года.