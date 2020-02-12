Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Верхнепышминский городской суд отменил решение о закрытии Среднеуральской птицефабрики. Об этом рассказал гендиректор фабрики Максим Максимов, пишет «Комсомольская правда».
Завтра птицефабрику по решению суда должны были зарыть, однако руководство предприятия успело оспорить это решение.
Суд запретил эксплуатировать помещения фабрики в связи с выявленными МЧС нарушениями пожарной безопасности. Как рассказал Максим Максимов, птицефабрика будет работать в штатном режиме. Устранить недоставки руководство птицефабрики должно до 2 ноября 2020 года.
В случае закрытия фабрики весь персонал — почти тысяча человек — лишился бы работы, а около миллиона птиц пришлось бы забить.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей