Тагильчанка отсудила у УК «Жилищно-коммунальное управление» 78 тысяч рублей за потоп

Тагильчанка проживает на улице Ильича, квартира находится на последнем этаже дома. При таянии снега жилье женщины подтопляло из-за протекающей крыши. Горожанка обращалась в ООО «УК «Жилищно-коммунальное управление», занимающееся обслуживанием дома. Коммунальщики провели обследование кровли и установили, что при таянии снега вода стекает по стене мимо воронки водостока. Специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора также выявили нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В квартире женщины были зафиксированы отслоение обоев, разбухание оконных блоков, отслоение краски. При этом недавно в доме был проведен капитальный ремонт.

Прокуратура Дзержинского района в интересах женщины обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, который составил 57,7 тысячи рублей, а также судебных издержек. Ответчиками выступили УК и Фонд капремонта. В рамках судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая показала, что к подтоплению привела совокупность причин. В частности, недостаточная толщина вновь уложенного утеплителя, отсутствие пароизоляционного слоя под утеплителем и наличие гидроизоляционной пленки над ним, повышенная температура воздуха внутри чердачного помещения. Таким образом, к подтоплению привело плохое исполнение УК своих обязанностей, а также ошибки, допущенные при капремонте.