Тагильские студенты заняли призовые места на областном чемпионате Worldskills
Шестеро студентов из Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н. А. Демидова заняли призовые места на региональном чемпионате Worldskills, сообщает администрация города.
Дмитрий Рийс, Иван Королев и Екатерина Жиделева заняли первые места в категориях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт» и «Технология моды». Также призовые места тагильские студенты заняли в направлениях «Организация экскурсионных услуг», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Окраска автомобилей».
Мы стремимся, чтобы наши выпускники были востребованными на рынке труда и гордимся тем, что они с успехом работают в различных сферах экономики города и страны,рассказала директор образовательного учреждения Светлана Морозова.
Тагильский профессиональный колледж вместе с шестнадцатью образовательными учреждениями Свердловской области уже не впервые становится площадкой для проведения конкурса профессионального мастерства.