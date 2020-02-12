Тагильские студенты заняли призовые места на областном чемпионате Worldskills

Дмитрий Рийс, Иван Королев и Екатерина Жиделева заняли первые места в категориях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт» и «Технология моды». Также призовые места тагильские студенты заняли в направлениях «Организация экскурсионных услуг», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Окраска автомобилей».

Мы стремимся, чтобы наши выпускники были востребованными на рынке труда и гордимся тем, что они с успехом работают в различных сферах экономики города и страны,рассказала директор образовательного учреждения Светлана Морозова.