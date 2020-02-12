В Екатеринбурге для строительства инновационного центра вырубят 230 гектаров деревьев
Сегодня, 10:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для строительства аналога инновационного центра «Сколково» в Екатеринбурге планируют вырубить 230 гектаров деревьев, что равняется примерно 329 футбольным полям, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Земельный участок будет выставлен на продажу в 2021 году. Согласно документации, он предназначен для строительства вузов. Он оценивается более, чем в 16 миллиардов рублей, расположен вдоль дороги на ТЭЦ в лесном массиве.
В проектной документации также сказано, что на территории должны появиться центр проектирования, бизнес-центр, конгресс-центр, лаборатория, учебный корпус, центр испытаний, производственные модули. Реализация проекта обойдется в 24 миллиарда рублей. Половину средств планируется получить от инвесторов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей