В Екатеринбурге фильм Дудя про ВИЧ спровоцировал очереди в пункте тестирования

Изданию в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД рассказали, что мобильный пункт на Вайнера посетило 12 февраля вдвое больше людей, чем обычно.

Утром, когда мобильный пункт прибыл на место, в очереди стояло много людей. Практически все они отмечали, что пришли, потому что посмотрели фильм Дудя.

Пришли обследоваться, потому что нашли у себя риски, многие вообще никогда в жизни не обследовались на ВИЧ. Для нас это большой плюс, потому что мы работаем в стабильном порядке, наши пункты всегда в определённое время стоят в определенных местах. Дудь дал огромную информацию о путях передачи, развеял мифы. Это замечательно, говорит представитель центра Елена Мальцева.