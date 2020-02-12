В Екатеринбурге фильм Дудя про ВИЧ спровоцировал очереди в пункте тестирования
Сегодня, 20:41ОбществоФото: pixabay.com
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Журналист Юрий Дудь выпустил фильм о ВИЧ. Это привело к очередям в пункте экспресс-тестирования в центре Екатеринбурга, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Изданию в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД рассказали, что мобильный пункт на Вайнера посетило 12 февраля вдвое больше людей, чем обычно.
Утром, когда мобильный пункт прибыл на место, в очереди стояло много людей. Практически все они отмечали, что пришли, потому что посмотрели фильм Дудя.
Пришли обследоваться, потому что нашли у себя риски, многие вообще никогда в жизни не обследовались на ВИЧ. Для нас это большой плюс, потому что мы работаем в стабильном порядке, наши пункты всегда в определённое время стоят в определенных местах. Дудь дал огромную информацию о путях передачи, развеял мифы. Это замечательно, говорит представитель центра Елена Мальцева.
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