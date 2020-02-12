В России появится система слежения за выполнением национальных проектов

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, это позволит создать общую картину исполнения национальных проектов на всех уровнях и вести оперативный мониторинг в онлайн-режиме.

В прошлом году началась практическая реализация национальных проектов, и сегодня мы обсудим, как организовать проектную деятельность более эффективно, надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы, подчеркнул премьер-министр.

Он считает, что создание системы мониторинга позволит оценивать риска, предупреждать возможные отклонения, чтобы достичь национальных целей и целевых показателей.