В России появится система слежения за выполнением национальных проектов
Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему для слежения за выполнением национальных проектов, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, это позволит создать общую картину исполнения национальных проектов на всех уровнях и вести оперативный мониторинг в онлайн-режиме.
В прошлом году началась практическая реализация национальных проектов, и сегодня мы обсудим, как организовать проектную деятельность более эффективно, надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы, подчеркнул премьер-министр.
Он считает, что создание системы мониторинга позволит оценивать риска, предупреждать возможные отклонения, чтобы достичь национальных целей и целевых показателей.
Кроме того, премьер-министр потребовать неукоснительно соблюдать график финансирования выполнения национальных проектов.